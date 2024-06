Alt tyder på, at Kylian Mbappés skifte til Real Madrid på fri transfer snart bliver annonceret. Men den 'frie' transfer bliver bestemt ikke gratis for de nylige Champions League-vindere.

For intet er gratis i fodbold.

Ifølge Sky Sports' oplysninger betaler Champions League-vinderne den franske superstjerne svimlende 100 millioner euro svarende til 775 millioner kroner blot for at skrive under på kontrakten.

På trods af den vilde bonus Mbappé indkasserer ved skiftet, går han på kompromis med sin månedsløn for at spille i Real Madrid.

Offensivspilleren fik angiveligt næsten 600 millioner kroner om året før skat det sidste år, han spillede i PSG, mens han ifølge Sky 'kun' får 115 millioner om året efter skat i Real Madrid.

En massiv lønnedgang for franskmanden, der på trods af det meldes så tæt på et skifte, at han bliver præsenteret i denne uge i den spanske hovedstad.

Mbappé skiftede til PSG for cirka 1,2 milliarder kroner fra Monaco i 2018. I de seks år han har spillet for Paris-klubben, har de fået 256 mål i 308 kampe til gengæld.

Og ifølge flere medier skulle han være så værdsat i landet, at selv den franske præsident Emmanuel Macron ad flere gange har forsøgt at få superstjernen til at blive i Paris.