Petra Svensson bliver et navn, svenske fodboldfans snart lærer bedre at kende.

Den 28-årige sportsjournalist har netop fået job som fodboldkommentator hos tv-giganten Discovery i Sverige, og klokken 12.00 søndag skriver hun historie.

Her kommenterer hun ikke blot sæsonens første Allsvenskan-kamp i 2020. Hun bliver den første kvinde til at kommentere herrernes Allsvenskan på tv.

Det skriver Aftonbladet.

Petra Svensson åbner Allsvenskan søndag middag. Foto: Discovery Networks Sweden Vis mere Petra Svensson åbner Allsvenskan søndag middag. Foto: Discovery Networks Sweden

Petra Svensson har arbejdet i seks år for Radiosporten i Sverige, hvor hun har dækket både fodbold og ishockey. Springet til tv glæder hun sig til, selvom hun er klar over, at der vil kommer mere fokus på hende, end der tidligere har været på radioen.

»Det vigtigste for mig er, at jeg er tilfreds med det, jeg laver. Når du ikke er tilfreds, eller du ved, du har lavet en dårlig kamp, bliver det selvfølgelig ekstra hårdt at høre folk sige: 'Hun er dårlig'. Men jeg er ikke så meget på sociale medier. Folk tænker ikke meget, før de skriver, og jeg har ingen interesse i at deltage i det,« siger hun til Aftonbladet.

Hun fremhæver den kvindelige sportsjournalist Lena Sundqvist som et forbillede. Hun har været tv-kommentator på den svenske hockeyliga i flere år.

»Jeg ville aldrig selv have turde tage det her skridt, hvis ikke Lena Sundqvist havde været der før mig. Jeg håber, flere mennesker føler, at de vil og kan gøre det samme. Jeg tror, mange føler, de kan, men de tør ikke,« siger hun.

Herhjemme har Arnela Muminovic banet vejen som den mest prominente kvindelige ekspertkommentator gennem de seneste år, hvor hun har været medkommentator på kvindernes landshold og kommenteret og ageret ekspert ved både herre- og kvindeslutrunder.

Derudover har TV2 også tidligere benyttet sig af Malene Marquard som ekspert på både herre- og kvindefodbold.

Allsvenskan, der løber i kalenderåret, nåede ikke i gang før coronavirussens udbrud i Europa, men starter altså klokken 12.00 med kampen mellem Sirius og Djurgården.

Jon Dahl Tomassons første opgave som Malmø-træner er mandag klokken 19, hvor Malmø får besøg af Mjällby.