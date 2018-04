Det har handlet om Zlatan, Zlatan, Zlatan i de seneste dage – ikke mindst i Sverige og i svenske medier.

Men det gad Andreas Isaksson ikke høre på.

Den 36-årige målmand og tidligere svenske landsholdsspiller blev ret utilfreds, da han efter weekendens Allsvenskan-kamp mellem Östersunds FK og Djurgården fik et spørgsmål om den svenske angriber, der lørdag debuterede for LA Galaxy med to mål. Se de to mål øverst i artiklen

Her spurgte en journalist fra Sveriges Radio Andreas Isaksson om hans mening i forhold til en VM-slutrunde med eller uden Zlatan Ibrahimovic..

»Du kommer her, og dit første spørgsmål er om Zlatan. Det er måske nok interessant for dig, men jeg synes, at det er uretfærdigt, for vi har lige spillet en kamp,« lød svaret fra Andreas Isaksson til Sveriges Radio ifølge Expressen.

Han stoppede på det svenske landshold efter EM i 2016 – det samme gjorde Zlatan Ibrahimovic.

Begge har dog spillet videre på klubniveau: Andreas Isaksson i Djurgården, Zlatan Ibrahimovic i først Manchester United og nu LA Galaxy med øjeblikkelig succes.

I Sverige har det derfor fyldt meget, om Zlatan burde få comback hos de glågule til sommer i Rusland.

Efter Andreas Isaksson iskolde afvisning til emnet forsøgte journalisten fra Sverige Radio i stedet at spørge til den netop overståede Allsvenskan-kamp.

Uden held.

»Nej, vi kan ikke tale om kampen. Ikke efter at begyndte med Zlatan. Det er så forbandet uretfærdig,« sagde Andreas Isaksson og forlod interviewet

Siden har en programchef fra Radiosporten hos Sveriges Radio været ude og give sin mening til kende om episoden.

»Jeg kender ikke situationen, men jeg kan forstå Isakssons følelser. Samtidig er Zlatan-spørgsmålet super-aktuelt, og mange mennesker er interesserede i, om han kommer med til sommer,« har Johnny Byström fra Radiosporten sagt.

Djurgården vandt i øvrigt kampen mod Östersunds FK med 1-0.