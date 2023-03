Lyt til artiklen

Det var en uhyggelig scene, der udspillede sig i en UEFA Youth League-kamp tirsdag.

Her spillede Sporting mod Liverpool, hvor det 17-årige Liverpool-talent Ben Doak blev hårdt ramt af i baghovedet i en duel.

Ben Doak sank efterfølgende sammen og lå i store smerter på grønsværen, hvor lægestaben hastede ind for at tilse ham.

Du kan se det voldsomme sammenstød i videoafspilleren øverst i artiklen.

Ben Doak kom på benene igen, men havde behov for støtte fra lægestaben for at forlade banen. Da han nåede ud lignede det, at det 17-årige talent skulle til at kaste op.

Hændelsen skete blot seks minutter inde i kampen, som blev vundet af Sporting med 1-0.

Liverpool har endnu ikke meldt noget ud angående Ben Doaks tilstand.

Det 17-årige stortalent har fået to førsteholdskampe for Liverpool i Premier League i denne sæson, hvor det også er blevet til flere indhop i pokalturneringerne.