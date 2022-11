Lyt til artiklen

Alt imens Qatar gør klar til at byde velkommen til alle fodboldfans, der skal ind at opleve VM-slutrunden i ørkenstaten, dukker der beretninger op fra de tidligere arbejdere og beboere i Qatar, som har oplevet grufulde ting i landet.

En af dem er Ali, som kom til Qatar fra Filippinerne for at hjælpe sin familie, der var hårdt ramt, efter hans far var gået bort.

Han arbejdede som kontorassistent og fik at vide af en ven, at der var en del LGBT+-personer, der boede i landet. Vennen foreslog, at han kunne bruge en dating-app til at finde en person, som han kunne matche med.

Men herfra gik det helt galt for Ali, der nu i en hjerteskærende beretning fortæller til inews, hvordan myndighederne i Qatar behandlede ham i et land, der ikke bare ser ned på homoseksualitet, men har gjort det decideret ulovligt at være det.

Britiske Peter Tatchell demonstrerer i Doha mod Qatars styre og deres måde at behandle LGBT+-personer på. Foto: STRINGER Vis mere Britiske Peter Tatchell demonstrerer i Doha mod Qatars styre og deres måde at behandle LGBT+-personer på. Foto: STRINGER

Vi er i 2018, hvor Ali bliver kontaktet på en dating-app for homoseksuelle. En tyrkisk mand, som han har matchet med, vil gerne have, at han kom hen til et hotel, hvor han skulle tage en kjole og makeup med.

Han ville blive betalt omkring 600 kroner for at komme dertil. Han havde aldrig gjort det for penge før, men Ali havde brug for den ekstra indtjening.

På hotellet blev han fulgt op på 10. sal til et værelse af den tyrkiske mand. Derinde ventede seks lokale politibetjente, forklarer Ali.

»De fangede mig og smed mig på sengen. De begyndte at voldtage mig. Da den ene betjent var færdig, tog en anden over. Alle undtagen den tyrkiske mand – han så til, indtil de var færdige,« siger Ali til inews og fortsætter:

Foto: Peter Dejong Vis mere Foto: Peter Dejong

»Han grinede ad mig. Da de var færdige, åbnede de min taske og tjekkede alle mine ting igennem. De ledte efter beviser, der kunne fortælle dem, at jeg var prostitueret, og at jeg var homoseksuel. Så havde de deres beviser.«

På Alis telefon kunne de finde betalingen til den tyrkiske mand, som gjorde, at Ali både kunne blive dømt for prostitution og homoseksualitet. Herefter tilbragte han en nat i fængslet, og et par dage efter det fik han taget alle sine papirer og blev sendt tilbage til Filippinerne.

Det er beretninger som denne, der har vakt stor bekymring blandt LGBT+-samfundet i forbindelse med VM-slutrunden i Qatar.

Human Rights Watch har offentliggjort en rapport, hvori det fremgår, at LGBT+-personer er blevet anholdt og mishandlet af politiet i Qatar. Det seneste tilfælde skulle være foregået i september i år.

De qatarske myndigheder har tidligere gjort det klart i et statement til Reuters, at HRWs oplysninger er »kategorisk og utvetydigt falske«.

Kommunikationskonsulent i LGBT+ Danmark Jakob Steensen Nielsen har tidligere i en sms til B.T. udtrykt sin bekymring for, hvordan LGBT+-personer vil blive behandlet i landet, hvis de vil til ørkenstaten og se fodbold.

»Vi kan konstatere, at lovgivningen er blandt verdens værste med en strafferamme på op til dødsstraf. Vi har derfor kontaktet Udenrigsministeriet og efterspurgt en vurdering af situationen for LGBT+-personer og udarbejdelse af en rejsevejledning til dem, der måtte ønske at rejse til Qatar.«

Slutrunden i den kontroversielle ørkenstat starter 20. november. Danmark skyder slutrunden i gang med et opgør mod Tunesien, som spilles 22. november.