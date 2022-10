Lyt til artiklen

Forfærdelige scener udspillede sig natten til fredag i argentinsk fodbold.

Storkampen mellem Gimnasia La Plata og Boca Juniors blev nemlig omgærdet af alvorlige sammenstød mellem fans og politi, hvor sidstnævnte anvendte tåregas og gummikugler i forsøget på at få kontrollen over fansene.

Én person mistede livet, bekræfter sikkerhedsministeren i Buenos Aires.

»Desværre, er der en død person. Han døde af et hjerteproblem, da han blev transporteret til hospitalet,« fortæller Sergio Berni ifølge ESPN - uden dog at tilføje nærmere detaljer om dødsfaldet.

Ifølge myndigheder var årsagen til urolighederne, at fans fra Gimnasia forsøgte at tvinge sig adgang til det i forvejen proppede stadion, og Sergio Berni mener, at Gimnasia bærer skylden for, at fansene var stimlet sammen foran stadion.

»Ansvaret ligger hos de personer, der har arrangeret dette event. De har solgt flere billetter, end der var pladser, og siden tager de ikke ansvaret,« siger han ifølge argentinske TN.com, der skriver, at Berni desuden vil se ind i, hvordan politiet gjorde sit arbejde.

Sergio Berni fortæller ligeledes, at fem-seks politibetjente kom til skade under optøjerne - og det samme gjorde tre fans.

Det var kun fans fra Gimnasia, som var til stede omkring kampen, da myndighederne i Buenos Aires har gjort det forbudt for udebanefans at komme til kamp i regionen på grund af tidligere optøjer i forbindelse med kampe.

Fredagens optøjer foran stadion fik kampdommer Hernan Mastrangelo til at afblæse opgøret efter ni minutter - og det gav god mening. For politiets tåregas fandt vej til banen, hvor fans, spillere og trænere alle måtte dække sig til på grund af gassen.

Boca Juniors har på Twitter fordømt episoden og sætter navn på den døde Gimnasia-fan, der ifølge Minuto Uno er en 57-årig familiefar.

»Vi er kede af at høre om Carlos 'Lolo' Regueiro, der mistede livet efter de hændelser, der fandt sted uden for stadion. Vi sender vores dybeste medfølelse til hans familie og venner. Vi fordømmer disse fakta og opfordrer til refleksion,« lyder det fra storklubben.

Det er endnu ikke afgjort, hvad der skal ske med kampen, som blev fløjtet af efter ni minutter.