Et angreb gik grueligt galt for Derby County-spilleren Martyn Waghorn.

For i lørdagens vigtige Championship-opgør mod Sheffield Wednesday slog angriberen sig gevaldigt efter et hjørnespark i tiende minut.

Her brager Martyn Waghorn med hovedet først ind i stolpen i et forsøg på en scoring, hvilket sender ham til tælling.

Efterfølgende ligger den 31-årige brite fuldstændig stille, mens holdets læger skynder sig på banen og tilser ham.

Ind kommer også banens ambulancefolk, men Martyn Waghorn kunne selv gå ud fra banen og kom ind igen efterfølgende.

Selvom det så skrækkeligt ud, da Martyn Waghorn bragede ind i stolpen, kunne angriberen heldigvis fortsætte den vigtige kamp.

For kampen mod Sheffield Wednesday var kampen om overlevelse i Championship.

Martyn Waghorn scorede to mål for Derby i anden halvleg, og kampen endte 3-3, hvilket sikrede Derby County overlevelse i Championship.

Sheffield Wednesday må omvendt en tur ned i League One, da de sluttede absolut sidst i tabellen.

Sheffield Wednesday havde det svært fra starten af sæsonen, da holdet fik en 12-points straf i forbindelse med en stadionsag fra 2017/18, hvor EFL mistænkte klubben for at have solgt Hillsborough på ulovlig vis. Senere blev straffen halveret til seks point.