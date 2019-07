FC København skriver mandag på sin hjemmeside, at Robert Skovs skifte til Hoffenheim er gennemført.

Robert Skov er nu officielt Hoffenheim-spiller.

Mandag aften skriver danskerens nu tidligere klub, FC København, på sin hjemmeside, at handlen, som blev meldt ud i en fondsbørsmeddelelse lørdag, er gennemført, og at Skov skifter med øjeblikkelig virkning.

Ifølge Robert Skov var det blandt andet udsigten til at spille i Bundesligaen, der tiltrak.

- Jeg føler, at den her mulighed er for god til at sige nej til. Det er en rigtig god klub i en fed liga, som jeg altid har drømt om at prøve mig af i.

- Hoffenheim har været meget grundige og virkelig ønsket mig, og jeg glæder mig til at komme i gang, siger Skov på FCK's hjemmeside.

Kantspilleren blev med 29 mål suveræn topscorer i Superligaen i sidste sæson.

/ritzau/