Andreas Skov Olsen var dagens mand i wiener melange.

Han kom på banen ti minutter efter pausen og 20 minutter senere var Danmark foran 4-0 over Østrig. To af kasserne scorede Bologna-angriberen selv, og så havde Danmark sikret sig en perfekt landsholdsuge.

Og det havde Andreas Skov Olsen også selv.

»Det blev kun til assist i sidste kamp, så det var dejligt at få scoret nogle mål. Jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt af min præstation i dag, men lige så meget af hele holdet. Vi spiller ikke den bedste 1. halvleg i dag, men kommer rigtig godt efter det og sidder tungt på det i 2. halvleg, hvor vi scorer fire mål. En svær udebanekamp, vi klarede rigtig, rigtig godt,« siger Skov Olsen til Kanal 5.

Han har i nu to kampe vist, hvad han render rundt med af evner på en fodboldbane. Mod Moldova fik han kun en halvleg, men det var der en grund til. Han skulle være klar til at gøre en forskel mod Østrig.

Det leverede han, og det var den unge offensivspiller meget glad for.

»Det betyder rigtig meget, at jeg kunne være med her. Det er store kampe, fede oplevelser og noget, man aldrig glemmer. At kunne være med til at afgøre det med nogle mål og assist er jo bare fantastisk som offensivspiller,« siger Skov Olsen.

Og selvom han ikke har været på landsholdet længe, har Skov Olsen allerede sneget sig ind på nogle af de mere rutinerede kræfter på holdet som blandt andre Pierre-Emile Højbjerg. Han fortalte efter kampen, at han bedt Skov Olsen om at lave flere løb.

»Han har været lidt efter mig. Men jo, jeg kommer først ind i feltet og scorer, så han kan ikke sige så meget til mig nu i hvert fald.«