Han øver sig. Hver dag. Det giver næsten sig selv.

Men det er ikke kun de mange timers træning, der gør, at Robert Skov i denne sæson kan lave frisparksmål på stribe.

For efterhånden er et frispark uden for feltet nærmest ligeså godt som et straffespark for F.C. København, hvis Robert Skov er på banen.

Og efter kampen mod OB, hvor kantspilleren nettede to gange på netop frispark, satte han ord på. hvad det egentlig er, han gør. Og om han har en bestemt rutine, der sender bolden indenfor rammen nærmest hver gang.



»Det er det, nogle kalder ’muscle memory’. Det er nok en del af det, der spiller ind. Kroppen husker, hvad du gør, og det du gør til træning er det, du skal gøre i kamp,« sagde Robert Skov.

»Det kræver træning at kunne sparke dem ind i kampene. Jeg elsker at træne frispark – blandt andet – og det er fedt at se, det går ind i kampene,« sagde Robert Skov, der endnu engang lavede hattrick.

'Muscle memory' går netop ud på, at man indarbejder en bestemt motorisk teknik ved mange gentagelser. Sagt med andre ord 'ved' Robert Skovs muskler, hvordan frisparket skal udføres således, at han ikke skal tænke meget over bevægelsen. For det gør han ikke, når han går til bolden for at sparke de frispark, han øver sig på hele tiden.

»Jeg tror ikke, at man skal tænke så meget i de situationer. Hvis man ikke har trænet meget, tænker man nok meget. Hvis man har trænet meget, tænker man ikke så meget. Det er sådan, jeg ser det,« siger Robert Skov, der er oppe på 21 mål i denne sæson af Superligaen.



Da F.C. København var på træningslejr i Dubai, fik han også trænet det velkendte spark en del. Og netop de mange timers træning giver en selvtillid, når han lægger bolden til rette og går til den.

»Selvfølgelig har jeg en god følelse. Andet ville være åndssvagt at sige. Det kommer af træning, og at jeg har arbejdet hårdt for at kunne stå der og have den tro på mig selv i de situationer. Det er fedt at se dem gå ind i kamp, for det er der, det tæller,« siger Robert Skov, der mangler otte mål i sæsonen for at slå Ebbe Sands rekord. Den er på 28 mål, som dog er scoret på 33 runder i alt. Robert Skov har 36 runder at gøre godt med.

Sparkene kræver også koncentration, og så understreger kantspilleren, at det også hjælper, at han har stor opbakning fra holdkammeraterne. Noget, der unægteligt giver selvtillid for Robert Skov, der dog som altid var ydmyg efter kampen. Endnu engang understregede han, at det var holdindsatsen der sikrede sejren.

»Det er vigtigt at få en god opstart og arbejde hårdt med resten af drengene. Og det synes jeg, vi har gjort. Det er også derfor, vi er kommet så stærkt ud,« sagde Robert Skov efter F.C. Københavns sejr på 6-1 over OB.