Robert Skov blev skiftet ind til debut for Hoffenheim i pokalkamp og var med til at sikre avancement.

Robert Skov fik sine første officielle minutter for sin nye tyske klub Hoffenheim, som lørdag sled sig videre med hiv og sving i den tyske pokalturnering.

På udebane mod Würzburger Kickers fra tredjebedste række måtte Hoffenheim gennem straffesparkskonkurrence, hvor Skov scorede, for at vinde, efter at stillingen var 3-3 efter 120 minutters fodbold.

Den tidligere Silkeborg- og FCK-spiller blev sendt på banen med 12 minutter igen af ordinær tid ved stillingen 2-2, og det holdt kampen ud. Hoffenheim havde ellers været foran 2-0.

Godt midtvejs i første halvleg af forlængelsen lignede det afgørelsen, da Adam Szalai sendte bundesligaholdet på 3-2, men seks minutter før tid gjorde Würtzburger det til 3-3.

Derfor skulle kampen afgøres i straffesparkskonkurrence.

Robert Skov blev sendt til pletten som tredje Hoffenheim-skytte, efter at begge mandskaber havde scoret på de to første spark.

Skov gjorde sit arbejde og scorede, og han hjalp dermed sin nye klub frem mod sejren, der endte med at lyde på 8-7 samlet.

/ritzau/