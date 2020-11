Robert Skov spillede en uheldig rolle, da Hoffenheim mandag mødte Union Berlin i Bundesligaen.

Robert Skov vil nok prøve at glemme mandagens kamp mod Union Berlin hurtigst muligt.

Hoffenheim-danskeren spillede nemlig en særdeles uheldig rolle, da det tyske hold mødte hovedstadsklubben i Bundesligaen. En kamp, som endte med et 1-3-nederlag til Hoffenheim.

Skov startede på bænken, men blev skiftet ind efter lidt over en halv time. Allerede et lille kvarter inde i anden halvleg måtte danskeren dog gå fra banen igen.

Efter hvad der lignede et let skub i ryggen på Union Berlins Sebastian Griesbeck i Hoffenheim-feltet, blev Skov således udvist med direkte rødt kort.

Det udløste også et straffespark, som Max Kruse sendte i mål til 1-0.

Dermed så det ud til, at Skov ville ende som den helt store skurk. Men Munas Dabbur gjorde lidt af danskerens skade god igen. Israeleren udlignede med cirka ti minutter tilbage.

Det endte dog alligevel med et nederlag til Hoffenheim, efter at finske Joel Pohjanpalo skovlede bolden over målstregen fem minutter efter udligningen, og Cedric Teuchert dybt inde i overtiden lukkede og slukkede med sin scoring til slutresultatet.

Det er fjerde kamp i træk, Hoffenheim må gå fra banen uden sejr. Holdets seneste kom mod Bayern München i slutningen af september.

Jacob Bruun Larsen var ikke med i Hoffenheims trup. Mens klubben ikke havde oplyst, hvad årsagen var, skriver danskerens agent, Ivan Marko Benes, på Twitter, at det skyldtes en "lille skade".

En muskelskade holdte Marcus Ingvartsen ude af Union Berlins trup.

/ritzau/