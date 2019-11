Robert Skov scorede to gange mod Gibraltar og er dermed oppe på tre mål i fire landskampe for Danmark.

Mange måber over at se sidste sæsons superligatopscorer, Robert Skov, blive benyttet som venstre back for Hoffenheim i den tyske Bundesliga.

Fredag aften startede han inde for Danmark hjemme mod Gibraltar i EM-kvalifikationen.

Og det var som højre kantspiller i angrebet - en plads der lignede den, han spillede for FC København i sidste sæson.

Skov kvitterede med to mål og en assist i Danmarks sejr på 6-0. Og han er tilfreds med at spille de vidt forskellige pladser på klub- og landshold.

- For mig er det ikke vigtigt, om det er den ene eller anden position. Jeg vil gerne lære en masse og blive en endnu bedre fodboldspiller.

- I Hoffenheim har backpladsen været min position, og vi har fået nogle supergode resultater, og der er et godt fællesskab.

- For mig har det været vigtigt at lære tempoet og fysikken at kende i Bundesligaen, kontra det jeg kom fra i Superligaen.

- At spille venstre back hjælper mig også til at blive en bedre højre wing. Det giver mig nogle andre facetter i mit spil, siger Skov.

Sejren over Gibraltar var tilfredsstillende for hele det danske hold, fortæller Skov.

- Det var en kamp, hvor alle vidste, hvad der var forventet. Det var, at vi skulle vinde, og vi skulle vinde stort.

- Og det gik vi ud og gjorde. Det var kvalitet hele vejen rundt, så det var super, siger Skov.

Skov scorede til 1-0 og senere 4-0, inden han lagde op til Christian Eriksens mål til 5-0.

- Det var godkendt. Jeg bidrog med det, jeg kan. Jeg prøvede at vise, at jeg kan gøre en forskel inde på banen.

- Så det var dejligt at få scoret to og lagt op til en enkelt, siger Skov.

Nu er Skov oppe på tre mål i fire landskampe.

- Jeg har ikke spillet så mange kampe endnu, så det er en læringskurve, hvor jeg hele tiden føler, at jeg bliver bedre og bedre for hver samling med landsholdet og hver træning.

- Det er en god følelse i kroppen, siger Skov.

Nu venter Irland i den sidste kamp i EM-kvalifikationen. Uafgjort vil være nok til at sende Danmark til EM-slutrunden næste sommer.

- Vi leverede en professionel indsats og lavede en masse mål. Det giver selvtillid før den næste kamp.

- Irland bliver selvfølgelig en svær modstander, og der kommer til at være knald på. Så vi skal arbejde hårdt for at få et resultat, fastslår Skov.

/ritzau/