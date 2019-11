Robert Skov er glad for sin fuldtræffer mod Paderborn, da han grundlagde Hoffenheims femte sejr i træk.

Efter at have bombet løs i Superligaen i sidste sæson måtte Robert Skov vente indtil fredag aften med at score sit første mål i Bundesligaen efter sommerskiftet til Hoffenheim.

Med et forrygende frisparksmål i det andet minut grundlagde han til sin egen store glæde 3-0-sejren over Paderborn.

- Det er en god følelse. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, og jeg er meget glad for resultatet. Holdet arbejdede virkelig hårdt og spillede en fantastisk kamp.

- Vi vandt 3-0, så det var en perfekt dag og en perfekt start på weekenden, siger Robert Skov i en video på Bundesligaens Twitter-profil.

Til sin klubs hjemmeside påpeger han også, at det er dejligt at være en del af et hold, som i øjeblikket går fra sejr til sejr.

- Det er storartet, at vi sammenlagt har hentet fem sejre i træk i Bundesligaen og pokalturneringen, siger Skov.

Efter kampen blev Robert Skov kåret som kampens spiller af Bundesligaen.

- Robert Skov bragte i det andet minut Hoffenheim på sejrskurs med holdets første frisparksmål i sæsonen. Med sit ellevte skud på mål i Bundesligaen scorede han for første gang, og han var stærk og vandt 64 procent af sine dueller i kampen, lyder begrundelsen.

Den 23-årige silkeborgenser har nu spillet ni kampen i Bundesligaen, og foruden sin første fuldtræffer står han noteret for tre måloplæg.

/ritzau/