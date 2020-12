Skotlands landstræner har stor respekt for Danmark og Østrig, men er tilfreds med lodtrækningen til VM-kvalen.

Skotlands fodboldlandstræner, Steve Clarke, var tilfreds med at trække Danmark og dermed slippe for en række store nationer fra det øverste seedningslag, da der mandag blev trukket lod til VM-kvalifikationen forud for VM i Qatar i 2022.

Skotland var selv placeret i tredje seedningslag. Clarke kalder det "en rimelig lodtrækning".

- Det kunne have været en hårdere lodtrækning, men det er også en farlig lodtrækning, siger Steve Clarke til Skysports.

Han har stor respekt for Danmark og Østrig, der blev modstanderen fra andet seedningslag.

- Danmark og Østrig kan fremvise virkeligt gode resultater på det seneste. De var i lag 1 og 2 af en årsag. Det betyder, at de har været bedre end os hen over de seneste år. Så dem skal vi tage alvorligt, siger Clarke til Skysports.

De øvrige hold i gruppen er Israel, Færøerne og Moldova.

- Det er en rimelig lodtrækning, men jeg er sikker på, at Danmark, Østrig og de andre hold også ser sådan på lodtrækningen.

- Det bliver svært. Vi skal fortsætte med at blive bedre og arbejde hårdt og skal ikke lade os rive med, siger Clarke til det skotske fodboldforbunds hjemmeside.

Historisk set har Skotland et godt tag på Danmark med ti sejre og seks nederlag, men den seneste betydende kamp mellem nationerne var helt tilbage i 1986. Her vandt Danmark 1-0 ved VM's gruppespil.

Skotland var senest med til en slutrunde ved VM i 1998 i Frankrig, men holdet kvalificerede sig til næste sommers EM via playoff mod Serbien, der blev slået efter straffesparkskonkurrence.

/ritzau/