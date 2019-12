En sjov og små-bizar scene udspillede sig for rullende kameraer i dagens Premier League-dækning på britisk tv.

Selvom Manchester United langtfra er godt kørende i denne sæson, så er det bestemt ikke hverdagskost, at David de Gea er leveringsdygtig i kæmpedrop.

Men det var tilfældet i dagens Premier League-opgør mellem United og Watford, hvor den spanske stjernekeeper lod et harmløst skud smutte mellem hænderne, hvilket kan ses i klippet herover.

Det fik den tidligere Manchester United-stjerne og nuværende fodboldekspert Gary Neville til at tabe kæben og tage sig til hovedet, mens José Mourinho var ved at blive interviewet i baggrunden, hvilket tv-seerne blev vidne til.

Gary Neville, som er ekspert ved Sky Sports opgør i London mellem Tottenham og Chelsea, tog sig til hovedet og måtte gå rundt om sig selv i cirkler i vantro over de Geas smutter, da droppet blev vist på en tv-skærm i mixed zone på Tottenham Hotspur Stadium.

Samtidig var Tottenham-manager José Mourinho ved at blive interviewet i samme rum af Sky Sports-reporteren, som ikke var sen til at gribe øjeblikket:

»Mens vi er ved at lave et professionelt interview, vælter Neville rundt på gulvet. Hvad siger det om hans mangel på klasse?« spørger reporteren med et glimt i øjet José Mourinho, som tidligere har langet ud efter Gary Neville og andre fodboldeksperter på tv.

»Gary kan ikke skjule sine forbindelser til United. Men han er en meget god tv-ekspert. Det er ikke noget problem,« lyder svaret fra Mourinho, som altså ikke hopper på reporterens forsøg på at få portugiseren til at stikke lidt til Neville.

David de Geas store drop lige efter pausen hjalp bundproppen Watford til en 2-0-sejr over Manchester United.

Det var Watfords blot anden ligasejr i denne sæson i 18 kampe.

United og manager Ole Gunnar Solskjær, som sidder på et varmt sæde, bliver dermed på den meget skuffende ottendeplads med 25 point.

Der er fire point op til top-4, der udløser Champions League-deltagelse i næste sæson, men afstanden kan senere søndag vokse til syv point, hvis Chelsea slår Tottenham.