En meget sjov jubelscene udspillede sig i kampen mellem Ajax og Lille.

For da hjemmeholdet bragte sig foran med 1-0, valgte Dusan Tadic at give sin holdkammerat David Nerez en lussing på kinden.

Det skete som led i jubelscenen, og den 22-årige brasilianer kvitterede med at se lidt skævt til sin holdkammerat - du kan se klippet i toppen af artiklen.

Heldigvis for ham var Tadic ikke bleg for hurtigt at undskylde, og det gjorde han med intet mindre end et kys på kinden til Nerez.

