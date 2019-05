Bliver der ondt blod på banen, når FC Barcelona og Liverpool tager hul på deres Champions League-semifinale onsdag aften?

For det er der på ledelsesgangene de to klubber i mellem.

I Barcelona spiller to af de største Liverpool-stjerner i nyere tid i form af Luis Suarez og Philippe Coutinho, og Liverpool er blevet godt og grundigt trætte af, at den spanske storklub henter deres topspillere i den nordvestlige engelske by.

Efter salget af Coutinho i 2018 for svimlende 1,2 milliarder kroner fik Liverpools sportsdirektør, Michael Edwards, gjort det sværere for lige præcis Barcelona at handle i Liverpool.

De dyreste fodboldhandler gennem tiden: 1. Neymar, 1,685 milliarder kroner, fra Barcelona til Paris Saint-Germain i 2017. 2. Philippe Coutinho, 1,2 milliarder kroner, fra Liverpool til Barcelona i 2018. 3. Ousmane Dembélé, 813 millioner kroner, fra Dortmund til Barcelona i 2017. 4. Paul Pogba, 747 millioner kroner, fra Juventus til Manchester United i 2016. 5. Gareth Bale, 716 millioner kroner, fra Tottenham til Real Madrid i 2013. 6. Cristiano Ronaldo, 672 millioner kroner, fra Manchester United til Real Madrid i 2009. 7. Gonzalo Higuain, 633 millioner kroner, fra Napoli til Juventus i 2016. 8. Romelu Lukaku, 630 millioner kroner, fra Everton til Manchester United i 2017. 9. Virgil van Dijk, 630 millioner kroner, fra Southampton til Liverpool i 2018. 10. Luis Suarez, 546 millioner kroner, fra Liverpool til Barcelona i 2014. Kilde: AFP.

De to klubber indgik en aftale om, at hvis FC Barcelona skulle købe en spiller i Liverpool - eksempelvis gennem en frikøbsklausul eller lignende - så koster det spanierne et ekstrabeløb på 100 millioner euro, skriver The Times.

Klausulen lyder vanvittig, mener Eurosports fodboldekspert Morten Bruun.

»Jeg kan slet ikke få det til at stemme i den i øvrigt meget bizarre transferverden. Hvis der findes sådan en aftale, så er det jo absurd,« lyder det umiddelbart fra Morten Bruun, der dog bringer noget perspektiv ind om Liverpools historik.

»I de sidste tyve år har Barcelona været en mere interessant adresse end Liverpool, og det er et irritationsmoment for Liverpool, at der er klubber derude, der er større end dem.«

Da rygterne om Coutinho og Barcelona begyndte at blive rigtig varme, viste Coutinho loyalitet over for Liverpool. Men da Barcelona kom tættere på, blev det mere og mere tydeligt, at Coutinho ville videre.

Og det er ganske enkelt et problem, man har, hvis ens største stjerner er fra Sydamerika.

»Ingen klub kan blive så stor, at en brasilianer eller argentiner med det samme vil sige nej, hvis Barcelona er ude efter dem. Der er bare stadig den her latinske x-faktor, som gør, at sydamerikanerne ikke kan sove, hvis de har sagt nej til Barcelona,« siger Morten Bruun.

Liverpools helt store stjerner lige nu er Mohamed Salah fra Egypten og Virgil Van Dijk fra Holland, og sydamerikaner-finten er derfor ikke lige så presserende her.

Mohamad Salah har tidligere været rygtet til FC. Barcelona. Foto: PETER POWELL Vis mere Mohamad Salah har tidligere været rygtet til FC. Barcelona. Foto: PETER POWELL

Liverpool har dog nået en status på både den nationale og internationale scene, der gør, at en sådan klausul dybest set ikke er nødvendig længere.

»Det kan godt være, at styrkeforholdet er ved at udligne sig i øjeblikket. Det er ikke sikkert, at Salah eller Van Dijk vil til Barcelona, hvis de får tilbuddet. Liverpool står absolut stærkere, end de har gjort tidligere,« vurderer Morten Bruun, hvilket også afspejler sig i det udfald, han tror, semifinalen mellem de to store klubber får.

»Jeg tror faktisk, Liverpool vinder, fordi de har så meget momentum. De er sindssygt godt kørende. Barcelona kommer op mod noget, som de yderst sjældent oplever. Liverpools tre forreste mænd kommer til at presse dem på en helt anden måde en tidligere. Det er ikke sådan, at jeg sætter min opsparing på, at Liverpool vinder, men når du spørger mig direkte, så tror jeg, at Liverpool vinder.«

Barcelona og Liverpool mødes onsdag klokken 21 på Camp Nou, mens der er returkamp i England den 7. maj.