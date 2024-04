Den olympiske sølvvinder og Wimbledon-mester Markéta Vondroušová er blevet skilt - ægteskabet holdt ikke engang to år.

Verdens syvendebedste tennisspiller, tjekkiske Markéta Vondroušová, har netop afsløret, at hendes ægteskab med Stepan Simek er forbi.

Til Blesk, der er et mediet fra hjemlandet, fortæller hun, at forholdet sluttede for får uger siden, og at han nu er smuttet og har taget parrets fælles kat med sig.

»Det gik bare ikke for os. Det var ikke, hvad vi begge forestillede os, så vi blev enige om ikke at være sammen mere. Nu løser vi formelt skilsmissen, men vi er blevet enige om alt.«

Marketa Vondrousova er blevet skilt for et par uger siden. Foto: Katerina Sulova/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Marketa Vondrousova er blevet skilt for et par uger siden. Foto: Katerina Sulova/AP/Ritzau Scanpix

Under et år forinden havde Simek, der selv har været en topspiller på junior-niveau, i boksen, da hun vandt Wimbledon og kneb en tåre, da han ungdomskærlighed tog sin største sejr.

Vondroušová er klar til at forsvare begge sine store triumfer, og her får hun opbakning fra familien.

»Jeg skal nu spille de næste turneringer i Madrid og Rom, og i Paris i august forsvarer jeg OL-sølvmedaljen. De olympiske lege er en gang hvert fjerde år, så det vil være en enestående turnering. Jeg begynder så småt at organisere en familierejse, så mine kære kan heppe på mig,« lyder det fra den 24-årige.