'Åh nej, ikke igen.'

De ord har landsholdsangriber Yussuf Poulsen og landstræner Kasper Hjulmand formentlig tænkt denne lørdag.

For Poulsen, der er en af Kasper Hjulmands favoritter og som startede inde i de tre EM-gruppespilskampe sidste år, inden han pådrog sig mindre skadesproblemer - ja, han er løbet ind i nye skadesproblemer.

Kun halvanden uges tid inden Kasper Hjulmand udtager sin trup til det forestående VM den 7. november!

ℹ️ @yussufyurary is not in the squad today due to a calf problem.



#WeAreLeipzig #RBLB04 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 29, 2022

Det er Poulsens klub, RB Leipzig, der melder om Poulsens skade. Angriberen døjer med lægproblemer, der holder ham ude af dagens kamp mod Bayer Leverkusen.

Hvor alvorlig skaden er, det melder klubben intet om, men det er uden tvivl slet ikke godt nyt for den 28-årige angriber, der i denne sæson har kæmpet for at komme tilbage fra en skade.

Derfor har han kun spillet lidt over 230 minutter fordelt på otte kampe, hvor det i alt er blevet til to kasser.

Og som Kasper Hjulmand har fortalt, så bliver der ikke meget tid til at få spillere i form, når landsholdet samles i midten af november og sætter kursen mod oliestaten Qatar og VM-trofæet.