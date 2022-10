Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er én ting, som landstræner Kasper Hjulmand frygter mere end noget andet lige nu.

Skader.

Skader til de danske landsholdsspillere, der om under to måneder skal gå på banen under det skandaleramte VM i Qatar.

Og lørdag ser det ud til, at frygten har fået et lille skub i den forkerte retning. For den danske landsholdsspiller Joachim Andersen er nemlig ikke med i opgøret mod Chelsea.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Årsagen er, at Crystal Palace-forsvarsstjernen er blevet ramt af en skade i læggen inden kampen. Det fortæller flere engelske fodboldreportere – blandt andre Alex Howell fra BBC og Molly Hudson fra The Times.

Hvorvidt Joachim Andersen har pådraget sig en langvarig skade vides endnu ikke. Crystal Palace har i skrivende stund endnu ikke kommenteret omfanget af danskerens skade.

Den 26-årige dansker har spillet en forrygende sæson for London-klubben indtil videre. Noget, der blandt andet har gjort, at han er blevet én af Kasper Hjulmands favoritter på landsholdet.

Joachim Andersen startede da også inde i de to Nations League-opgør, som Danmark spillede i sidste uge, mod henholdsvis Kroatien og Frankrig.

Danskeren har tidligere på sæsonen stjålet overskrifter i hele fodboldverdenen, efter han i august blev bombarderet med hadbeskeder og dødstrusler på de sociale medier.

Det kan du læse mere om HER.