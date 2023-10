FCK-talentet William Clem er blevet ramt af en skade.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det betyder, at Clem er ude i en længere periode, lyder det.

'William Clem er som minimum ude resten af 2023, efter at han blev skadet i forbindelse med træningen mandag,' skriver FCK og fortsætter:

'De opfølgende undersøgelser har desværre påvist, at der er et brud, som altså gør William Clem ukampdygtig i de kommende måneder. Det er endnu for tidligt at sætte en mere præcis tidsramme på.'

»Det har ikke været et sjovt efterår for William med sygdom og nu en uheldig skade, netop som vi så frem til at få ham tilbage i fulde omdrejninger. Nu hjælper vi ham alle gennem den her udfordring, og så glæder vi os til at se ham tilbage i 2024,« siger klubbens cheftræner Jacob Neestrup.

William har i alt spillet 37 kampe i FCK-trøjen.

25 af dem har været i Superligaen, syv har været i Oddset Pokalen, og de sidste fem har været i Champions League.