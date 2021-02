Det så grimt ud, da Peter Ankersen røg i græsset i første halvleg i Aalborg.

Og FCK-træner Jess Thorup regner da heller ikke med at have profilen, der måtte udskiftes og hjælpes fra banen, til rådighed i den kommende periode.

»Han frygtede lidt et brud, for det har han prøvet før. Lægen siger lige nu, at det ligner en hård forstuvning,« sagde FCK-træneren efter kampen, som hans mandskab vandt med 3-2.

Det var efter en halv time, at Peter Ankersen røg i græsset og vred sig i smerte. Han vinkede selv ud mod lægestaben, og det stod hurtigt klart, at det var alvorligt.

Han blev udskiftet med det samme, og dan forlod banen var det på et ben og med god støtte.

»Jeg har lige set billederne på tv, det så ikke rart ud. Lad os nu vente et par dage og se, hvordan det ser ud. Men han er formentlig ude en periode,« lød det fra en ærgerlig Jess Thorup, der til gengæld jublede over kampens resultat.

For efter en dårlig første halvleg spillede københavnerne sig godt op. De var bagud 0-2 ved pausen, men herefter viste løverne tænder. Karlo Bartolec, Jens Stage og Rasmus Falk fandt vej til netmaskerne.

Dermed har FCK startet foråret med tre point i mesterskabskampen, hvor de skal hale ind på FC Midtjylland og Brøndby, der ligger i toppen af tabellen. Begge mandskaber har dog en kamp i baghånden.