Kæresten sørger, politiet takker, og natklubben har fået licensen inddraget efter et drab på en fodboldspiller. Nu er der nyt i sagen.

To mænd er blevet tiltalt for drabet på fodboldspilleren Cody Fisher, der blev stukket ned på en natklub i Birmingham anden juledag lige før midnat.

Kami Carpenter på 21 år og Remy Gordon på 22 er blevet anklaget for at have dræbt den 23-årige på natklubben The Crane i Birmingham-bydelen Digbeth.

De to er blevet varetægtsfængslet forud for et retsmøde i Birmingham Magistrates' Court 2. januar.

Politiet hævder, at Fisher blev stukket ned på dansegulvet på natklubben, som har fået sin licens inddraget efter hændelsen.

»Dette er en væsentlig udvikling i vores efterforskning, da vi søger at få retfærdighed for Cody, hans familie og venner,« siger Ian Ingram fra West Midlands Police.

»Vi har modtaget fantastisk støtte fra offentligheden, som virkelig har hjulpet os,« siger han og opfordrer endnu engang folk med informationer om episoden til at stå frem.

»Hver eneste information hjælper vores efterforskning.«

Den semi-professionel fodboldspiller hos Stratford Town blev beskrevet som den 'reneste sjæl' og 'vidunderlig', og hans kæreste Jess Chatwin har lovet at jagte retfærdighed for 'sit livs kærlighed'.

'Jeg er så ked af det, min skat, du har ikke fortjent dette,' skrev hun på sociale medier.

'Hele min verden, mit livs kærlighed, min bedste ven. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare livet uden dig.'