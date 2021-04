Uefas eksekutivkomité ventes mandag at godkende planerne om en struktur til Champions League.

Siden 2003 har Champions League været kendt under samme format, hvor 32 klubber har været inddelt i otte grupper, men denne struktur synger formentlig på sidste vers.

Mandag ventes et nyt format således at blive godkendt af eksekutivkomitéen i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Planerne, som formodes at afværge truslen om en udbryderliga for Europas største klubber, har allerede været skitseret i en række medier.

Gruppespillet skal ifølge planen udvides til 36 klubber, der skal dyste i én stor gruppe.

Efter den såkaldt "schweiziske model" skal hvert hold spille ti kampe mod ti forskellige hold, fem på hjemmebane og fem ude.

Når disse kampe er afvikles vil otte øverste hold i stillingen avancere direkte til ottendedelsfinalerne.

Holdene, der slutter fra nummer 9 til 24, tørner sammen i otte playoffkampe, hvor vinderne ligeledes går videre til ottendedelsfinalerne, mens taberne rykkes til Europa League.

De 12 klubber, der slutter sidst i den 36 hold store gruppe i Champions League, er elimineret.

Det nye format vil udløse langt flere kampe, end man har været vant til i Europas fineste klubturnering.

Gruppespillet vil tælle 180 kampe i stedet for 96, og inklusive playoffkampene vil det samlede antal kampe i hele turneringen stige fra 125 til 225.

De to klubber, der når frem til finalen, vil ende med at spille 17 kampe i stedet for 13 under det nuværende format.

De mange europæiske kampe er i klubbernes interesse, vurderer Andrea Agnelli, der er formand i klubsammenslutningen European Club Association (ECA). Derudover er han også bestyrelsesformand i Juventus.

»Det er vores klare opfattelse, at flere europæiske kampe er velkomne,« har Agnelli sagt ved en tidligere lejlighed.

/ritzau/