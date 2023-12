Der er faldet dom i sagen mellem de etablerede fodboldforbund og klubberne, der stod bag European Super League.

UEFA og FIFA har lidt et skelsættende nederlag ved EU-domstolen, for de kan IKKE have monopol på at arrangere turneringer.

»FIFA- og UEFA-reglerne om forudgående godkendelse af interklub-fodboldkonkurrencer, såsom Super League, er i strid med EU-lovgivningen,« lyder det.

De skriver yderligere, at FIFA og UEFA 'misbruger en dominerende position.'

Domstolen har dermed erklæret, UEFA og FIFA ikke kan sanktionere Real Madrid og Barcelona for at forsøge at organisere en ny konkurrence som eksempelvis den nye European Super League.

Sagen stammer tilbage fra april 2021, da Super League blev lanceret af 12 europæiske storklubber.

AC Milan, Inter, Atlético Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal og Tottenham trak sig tidligt, mens Juventus senere fulgte trop. Kun Real Madrid og Barcelona stod fast.

Dommen har allerede affødt reaktion fra sammenslutningen af europæiske fodboldklubber (UEC).

»UEC støtter helt og holdent UEFA som regulator af europæisk fodbold, og modsætter sig kraftigt A22's (Firmaet bag Super League, red.) bestræbelser på at destabilisere spillet. Super League-forslaget er et elitært træk, der sigter mod at koncentrere magt og økonomiske gevinster i hænderne på nogle få klubber, hvilket underminerer samlet fortjeneste.«

Dommen slår fast, at klubber og private aktører kan starte egne ligaer, uden at det giver FIFA og UEFA ret til at sanktionere klubber, som man ellers så, da Super League blev annonceret.

Dog slog EU-domstolen fast, at dommen ikke skulle ses som en blåstempling af selve Super League-projektet.