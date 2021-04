OB spillede sig på god afstand af nedrykningsstregen, da holdet slog bundrivalerne fra Lyngby med 2-0.

OB tog søndag en vigtig og fortjent sejr i 3F Superligaen, da holdet vandt hjemmekampen mod bundrivalerne fra Lyngby med 2-0.

Sejren betyder, at OB slår et stort hul ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen. Med fem runder tilbage er der otte point mellem de to hold.

Hjemmeholdet satte tingene på plads allerede før pausen, hvor angrebsduoen Issam Jebali og Bashkim Kadrii med en scoring hver sikrede OB de tre vigtige point.

Lyngby havde bolden klart mest, men virkede også en smule energiforladt og havde særdeles svært ved at sætte sig igennem og skabe chancer mod et disciplineret OB-mandskab.

OB startede kampen klart bedst og satte Lyngby under pres, og efter godt 20 minutter blev hjemmeholdet tildelt et straffespark efter VAR-gennemgang. Fra pletten var Issam Jebali sikkerheden selv og scorede til 1-0.

Kampens betydning var ikke til at tage fejl af, og der blev gået til den i duellerne. Det ellers normalt velspillende Lyngby-hold fandt slet ikke melodien i første halvleg, og det udnyttede OB.

Ti minutter før pausen endte bolden inde i feltet hos angriber Bashkim Kadrii, som med et fremragende spark hamrede OB på 2-0.

Lyngby kom bedre ud til anden halvleg, og lige som i første halvleg havde gæsterne bolden mest, men de oplagte chancer udeblev fortsat.

Den indskiftede angriber Justin Shaibu kom tættest på en reducering for gæsterne, men i en chancefattig anden halvleg kørte OB uden de store problemer sejren i hus.

/ritzau/