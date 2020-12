Tottenham vandt 2-0 hjemme over lokalrivalen Arsenal og stryger til tops i Premier League.

Tottenham er tilbage på førstepladsen i Premier League efter at have lånt den ud til Chelsea i lidt under et døgn.

Duksepladsen blev generobret med en sejr i et af sæsonens vigtigste opgør, da Tottenham vandt med 2-0 over klubbens største lokalrival, Arsenal. Det var til stor glæde for de cirka 2000 tilskuere, som havde fået lov til at overvære kampen.

Son Heung-min åbnede målscoringen med et forrygende langskud, mens Harry Kane udbyggede føringen lige før pausen.

Det var Pierre-Emile Højbjergs første lokalderby mod Arsenal, og danskeren gik uimponeret til værks og gjorde en solid figur gennem hele kampen. Det var dog også en uskøn kamp, som passede godt til Højbjergs energiske spillestil.

Arsenal var mest på bolden, men Tottenham var langt farligere. Det kom særligt til udtryk på kontraangreb, som også banede vej for begge Tottenhams scoringer.

Der var sydkoreansk aftryk på åbningsmålet i det 13. minut.

Hjemmeholdet erobrede bolden ved eget felt, og så gik det stærkt den anden vej. Son modtog bolden lidt inde på Arsenals banehalvdel, og så løb han ned mod feltet, før han med et utageligt spark drejede hjemmeholdet i front.

Opskriften var næsten den samme, da føringen blev udbygget til 2-0 i første halvlegs tillægstid.

Igen erobrede Tottenham bolden ved eget felt for så hurtigt at få den ned i den modsatte ende. Til sidst spillede Son angrebsmakker Kane fri, og via undersiden af overliggeren fordoblede han føringen.

Anden halvleg var nogenlunde med samme kampbillede. Arsenal fightede videre og havde bolden mest, men det generede næppe José Mourinho og co., for Arsenal havde svært ved at konvertere boldbesiddelsen til chancer.

Med det fjerde pointtab på stribe i Premier League er Arsenal nu nede som rækkens nummer 15.

/ritzau/