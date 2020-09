Pione Sistos europæiske erfaring bliver vigtig for en FC Midtjylland-trup uden de store europæiske meritter.

For tre år siden var Pione Sisto en profil på Celta Vigos hold, der nåede semifinalen i Europa League.

Nu er den rapfodede offensivspiller hentet hjem til FC Midtjylland, hvor han bliver en værdifuld brik på det hold, der forsøger at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet.

Det mener FCM-anfører Erik Sviatchenko.

Allerede onsdag kan Sisto komme i aktion, når midtjyderne får besøg af schweiziske Young Boys i en vigtig CL-kvalifikationskamp.

- Han kommer netop med en europæisk erfaring, og det har vi brug for i vores trup. Der er ikke så mange, der har prøvet det, så det er rigtig fint, at der kommer en, som også har prøvet det for nylig.

- Det er ikke ret lang tid siden, at han spillede europæiske kampe og havde fin succes. Pione kan levere på europæisk topniveau, og jeg har en klar forventning om, at han kommer til at gøre en forskel, siger anføreren.

En lang transfersaga sluttede, da FC Midtjylland tidligere i september præsenterede Sisto som ny spiller for det danske mesterhold.

Ud fra midtjydernes træninger og Sistos comeback fredag mod Sønderjyske er Sviatchenko imponeret over det, han har set.

- Han har været rigtig, rigtig god. Det er positivt at se, at han er skarp fra første fløjt, i den forstand at han virker til at være i god forfatning rent fysisk. Det er den første forudsætning for, at han kan levere, siger forsvarsspilleren.

I Herning-klubben var Sisto en stor profil, indtil han smuttede i sommeren 2016. Han var blandt andet med, da FC Midtjylland deltog i sit hidtil eneste gruppespil og senere blev slået ud af Manchester United i Europa Leagues 16.-delsfinale.

FCM-direktør Claus Steinlein tror på ny europæisk succes med den tidligere landsholdsspiller i folden.

- Han var i Europa League-semifinalen, så han ved, at han har kvaliteterne til det. Det giver en tryghed til alle holdkammerater.

- Da vi mødte Malmö i 2018, gav Markus Rosenborg dem en tryghed i, at han havde prøvet det før. Det kan Pione også være med til sammen med de andre, der har prøvet det før.

- Han kan sende et signal om, at man kan give ham bolden, og så skal han nok gøre noget, siger direktøren.

Hvis FC Midtjylland vinder onsdagens kamp mod Young Boys, er klubben sikker på at deltage i et europæisk gruppespil i Champions League eller Europa League.

Ender kampen med dansk nederlag, skal FCM ud i en playoffduel om en plads i Europa League-gruppespillet.

/ritzau/