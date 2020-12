Tirsdag aften udviklede sig til en regulær skandale, da spillerne fra Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir udvandrede efter blot 14 minutters spilletid.

Det skete efter en længere diskussion med kampens dommer og særligt fjerdedommer, der skulle have ytret racistiske bemærkninger mod Istanbul-assistenttræneren Pierre Webó. Nu afslører et tv-klip så, hvad der blev sagt nede på sidelijen i Champions League-opgøret.

Her var Basaksehirs senegalesiske stjerneangriber Demba Ba nemlig alt andet end tilfreds med den rumænske fjerdedommer, Sebastian Coltescu, der i en ordveksling kunne høres sige om Webó: »Den sorte derovre. Gå hen og identificer ham«.

»Når du nævner en hvid fyr, så siger du aldrig 'denne hvide fyr'. Du siger bare 'denne fyr'. Så når du nævner en sort fyr, siger du så 'denne sorte fyr?',« lød det fra en rasende Demba Ba ifølge et tv-klip, der bliver delt heftigt på de sociale medier.

Demba Ba (tv.) var stærkt utilfreds med kampens fjerdedommer. Foto: IAN LANGSDON

'Vores assistenttræner Pierre Webó er blevet udvist med en racistisk bemærkning af kampens fjerdedommer,' skrev Istanbul-klubben efterfølgende på Twitter og lagde et billede op med teksten »No To Racism« (Nej til racisme, red.).

PSG retweetede senere Basaksehirs 'No To Racism'-budskab og tilføjede, at 'alle former for racisme er i strid' med den franske klubs værdier.

Flere af PSG-stjernerne har også delt antiracistiske budskaber på deres egne sociale medier er erklæret deres støtte til assistenttræneren Pierre Webó, der kommer fra Cameroun.

Ifølge Uefas regelsæt for Champions League bliver et hold taberdømt, hvis det nægter at spille og får desuden en bøde på 250.000 euro.

Istanbul-assistenttræneren Pierre Webó blev udsat for racistiske bemærkninger fra kampens fjerdedommer, Sebastian Coltescu. Foto: IAN LANGSDON

Men fodboldforbundet valgte undtagelsesvist at se bort fra den sanktion, ligesom de har lovet at hændelsen vil blive grundigt undersøgt.

De resterende 76 minutter skal i stedet spilles færdig onsdag, hvor Danny Makkelie fra Holland skal styre opgøret sammen med kolleger fra Holland og Polen.

Udfaldet af opgøret får dog ikke betydning for for placeringerne i gruppen.

PSG er nemlig allerede sikker på at gå videre sammen med RB Leipzig, mens den tyrkiske klub ender på sidstepladsen.