Det er ikke kun i Danmark, at voldsomme fanuroligheder stjæler overskrifterne i øjeblikket.

På den anden side af Øresundsbroen fik lørdagens fodboldbrag mellem Malmö FF og Hammarby et voldsomt efterspil på lægterne.

Det skriver Expressen.

For efter stormødet blev fløjtet af, gik det pludselig amok mellem de to fangrupperinger, da der udbrød slåskampe og kastet med pyro.

Ifølge det svenske medie opstod de voldsomme uroligheder, da flere Hammarby-fans havde fundet vej til tilskuerpladserne blandt Malmö-tilhængerne.

Politiet måtte herefter bryde ind for at stoppe urolighederne, lyder det.

Efter kampen var der da også kun hovedrysten til overs for fansenes ageren, da Expressen talte med den tidligere danske landstræner, Åge Hardeide, der står i spidsen for Malmö-mandskabet.

»Det er ikke acceptabelt,« lød det med det samme fra den norske træner, der herefter blev bakket op af sin svenske angriber Jo Inge Berget.

»Det er idiotisk. Det er unødvendigt, og jeg forstår ikke, hvorfor de skal gøre det,« sagde han efter opgøret.

Svensk politi forventer, at lørdagens uroligheder får store konsekvenser for de to klubbers fangrupper.

Både Lasse Nielsen, Anders Christiansen, Søren Rieks, Mads Fenger og Jonas Knudsen fik spilletid i opgøret, der endte 0-0.