Anthony Taylor er i den grad kommet i vælten efter onsdagens Europa League-finale.

Roma-træner José Mourinho kaldte den rutinerede dommer for »en fucking skændsel«, men det stopper slet ikke her.

For da den engelske dommer skulle gennem lufthavnen i Budapest torsdag, stak det helt af.

Vrede Roma-fans var også i lufthavnen, og da de fik øje på Anthony Taylor, kunne de ikke holde igen med voldsomme tilråb og kasteskyts.

Det udviklede sig så voldsomt, at politiet måtte træde til for at beskytte den 44-årige dommer. Det skriver Mirror.

Roma tabte finalen mod Sevilla efter straffesparkskonkurrence, og efter kampen blev Anthony Taylor blandt andet beskyldt for at holde med Sevilla.

»Lad os håbe, at Taylor kun dømmer kampe i Champions League og gør det samme bullshit som i aften dér og ikke i Europa League,« lød det fra Mourinho på pressemødet efter kampen.

Den ordinære kamp endte 1-1.