Det var grimme scener i Herning, som tv-seerne kunne tune ind på.

Hollandske fodboldfans skabte nemlig ballade på MCH Arena forud for Feyenoords udekamp mod FC Midtjylland i Conference League

Det skyldtes, at flere Feyenoord-fans skabte tumult.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til B.T., at de endnu ikke kender årsagen til, at urolighederne opstod, men at en del hollandske fans befandt sig på en forkert tribune, som var fyldt med FC Midtjylland-fans.

»70-80 med tilhørsforhold til Feyenoord var på det forkerte afsnit. Vurderingen var, at vi skulle hjælpe med at få styr på det. Vi kommer kort efter til stedet,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der var talstærkt til stede på stadion for få styr på den alvorlige situation.

Politiet kan ikke fortælle på nuværende tidspunkt, om de hollandske tilhængere, der skabe urolighederne, er blevet bedt om at forlade stadion eller om de stadig er på tribunen.



En reporter på TV 2 Sport X kunne inden opgøret fortælle, at for at undgå, at de hollandske fans fik adgang til Midtjyllands fans på hjemmeholdets tribune for at skabe uroligheder, havde hjemmeholdet lukket for udenlandske kreditkort til hjemmeholdets tribune, så de ikke kunne købe billet til opgøret.



Den løsning holdt ikke problemerne væk fra MCH Arena, hvor man på tv-billeder kunne se, hvordan hætteklædte hollændere stormede banen fra udeafsnittet for at komme over til de hollandske fans på FC Midtjylland-afsnittet.

Til trods for urolighederne formåede politiet at få kontrol over situationen og kampen kunne fløjtes i gang til det planlagte tidspunkt klokken 21.