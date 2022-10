Lyt til artiklen

Det er ikke resultatet, som lørdagens pokalfinale mellem Sydney United 58 og Macarthur FC i Australien vil blive husket for.

For undervejs i kampen blev der af fans fra Sydney United 58 fremført nazistiske hilsener og sunget sange, som er forbundet med en kroatisk højrefløjsbevægelse. Forbindelsen mellem Kroatien og den australske klub er, at Sydney United 58 er blevet grundlagt af kroatiske australiere i New South Wales.

»Min holdning er, at hvis de bliver fanget, bør der være livstidskarantæne,« siger New South Wales' førsteminister, Dominic Perrottet, til news.com.au og fortsætter:

»Den slags adfærd er ikke acceptabel i vores fantastiske land.«

En jødisk organisation har også fordømt de skræmmende billeder.

»NSW Jewish Board of Deputies fordømmer den forkastelige opførsel af fodboldfans, som råbte sange med fascistiske forbindelser og fremførte nazistiske hilsener under Australia Cup-finalen i aftes,« sagde organisationen i en erklæring søndag.

Det australske fodboldforbund undersøger nu sagen sammen med CommBank Stadium og politiet i New South Wales. Foto: Twitter

»Disse modbydelige hilsener har ingen plads i det moderne australske samfund, og vi opfordrer Football Australia til at tage øjeblikkelig handling mod gerningsmændene,« lød det videre fra organisationen.

Det australske fodboldforbund, Football Australia, lovede efterfølgende at undersøge sagen sammen med ledelsen fra CommBank Stadium, hvor finalen blev afholdt, og politiet.

Politiet i New South Wales har ligeledes bekræftet, at sagen er under efterforskning.

Den australske pokalfinale endte med en 2-0-sejr til Macarthur FC.