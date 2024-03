Fodboldverdenen lå for hans fødder, da blot 20-årige Martin Fenin scorede hattrick i sin Bundesliga-debut for Frankfurt i 2008.

En bedrift kun Pierre-Emerick Aubameyang og Erling Haaland har gjort ham efter siden.

Men tjekkens karriere kørte af sporet med den ene skandale efter den anden.

Nu vil han begyndte et nyt liv efter tre måneder på afvænningsklinik. Det skriver han på Instagram ifølge Bild.

Martin Fenin (th.) med Petr Trapp og Petr Cech for det tjekkiske landshold i 2011. Foto: Koji Sasahara/AP/Ritzau Scanpix

»28. marts 2024 er en helt normal dag for mange. For mig er det begyndelsen på en ny fase i mit liv,« skriver han.

»Efter tre måneder forlader jeg afvænningsklinikken Cerveny Dvor. Det har været mit hjem siden nytår,« fortsætter Fenin, der vil droppe alkoholen.

Martin Fenin lignede en kommende superstjerne efter sin debut for Frankfurt, der havde snuppet Fenin for næsen af Juventus.

Men så gik det galt.

I 2011 faldt han ud af et vindue fra anden sal med kroppen fuld af alkohol og sovepiller.

Senere satte han ild til sin lejlighed og endte i slagsmål. I 2016 blev han fyret I Chemnitzer efter kun to kampe.

Sidste år skulle han have været i ringen i en MMA-kamp mod den tidligere Wolfsburg-spiller Kevin Pannewitz, men kampen blev aldrig til noget.

På Instagram takker han sine tidligere landsholdskammerater Milan Baros og Tomas Ujfalusi.

»De hjalp mig med at forstå, at det ikke er en skam at søge professionel hjælp, og de stod ved min side hele tiden,« skriver Martin Fenin.