Torsdag kom det frem, at overvågningsbillederne ved Champions League-finalen på Stade de France er blevet slettet.

Nyheden kommer, efter UEFA og franske politikere har igangsat en undersøgelser for at afklare, hvad der foregik under kaosset foran Stade de France før og under finalen mellem Liverpool og Real Madrid, der blev skæmmet af uroligheder uden for stadion.

Balladen opstod angiveligt, da fans begyndte at forcere de hegn, der omkranser Stade de France. Samtidig havde mange fans angiveligt forsøgt at komme ind med falske billetter, og det øgede presset på indgangene. Situationen eskalerede herefter voldsomt, og der startede sammenstød mellem fans, politi og vagter. Fredelige tilhængere blev fanget midt i det hele.

Beretningerne fra stadion er mange og flere fans har efterfølgende fortalt, at de blev overfaldet, udsat for røveri og blev ramt af tåregas.

Foto: MARYAM EL HAMOUCHI Vis mere Foto: MARYAM EL HAMOUCHI

Erwan Le Prévost, direktør for det franske fodboldforbund, fortalte torsdag ifølge RMC Sport, hvordan overvågningsbillederne, der kunne vise overfald på fans og verificere myndighedernes påstande om, at 30-40.000 fans havde falske billetter, er slettet.

Flere er uforstående over for, hvorfor de franske myndigheder ikke har trukket optagelserne ud, før de blev slettet – heriblandt den franske præsidentkandidat for Rassemblement National (RN) Marine Le Pen.

»Det kaldes at dække sine spor. Jeg kan ikke forestille mig, at vores ledere er så inkompetente, at de ikke med det samme har bedt om, at videoovervågningen blev sikret,« siger hun ifølge RMC Sport, hvorefter hun uddyber:

»At der ikke er videoovervågning gør det muligt at dække over deres enorme løgn. Selvfølgelig er det en national skandale.«

Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Foto: KAI PFAFFENBACH

Liverpool-borgmester Steve Rotheram forklarede selv torsdag, at han også blev berøvet under urolighederne i Paris, og at det franske politi ikke forsøgte at dæmpe på urolighederne – tværtimod.

»Jeg så politifolk, der på en måde ledte efter et problem,« siger Rotheram ifølge Reuters.

Den ansvarlige politichef, Didier Lallement, har beklaget, at uskyldige fans blev fanget i urolighederne og ramt af tåregas.

Politichefen har dog sagt, at han ikke fortryder den generelle anvendelse af tåregas, som politiet benyttede for at rydde området omkring stadion.

»Der var ingen andre midler. Det er den eneste måde at skubbe en folkemængde tilbage, medmindre man skal ty til brug af køller,« sagde Didier Lallement ifølge AFP.

Liverpools borgmester var dog lodret uenig i den udmeldelse

»Tilfældigt brug af tåregas er ikke måden at få kontrol over en gruppe mennesker på, men tværtimod måden man mister kontrollen på,« lød det fra Steve Rotheram torsdag.

Direktør for det franske fodboldforbund, Erwan Le Prévost, forsikrer dog, at videoovervågningen ude foran stadion stadig eksisterer og vil blive kigget igennem for at slå fast, hvad årsagen til urolighederne var, og hvordan de blev håndteret.