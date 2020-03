Søndagens tidlige Bundesliga-kamp mellem Union Berlin og Wolfsburg blev afbrudt kort før pausen.

Det var kampens dommer, der valgte at indstille spillet, efter at flere stødende bannere dukkede op blandt hjemmeholdets fans. Spillet blev genoptaget efter omkring 20 minutters uvished.

»Ludersønner,« lød en af beskederne fra Union Berlins fans.

»I 2017 blev kollektivstraffe afskaffet. Nu dømmer Hopp. To skridt tilbage. Fuck jer, DFB (det tyske fodboldforbund, red.),« lød et andet.

Bannerne er rettet mod lørdagens skandale i Hoffenheim, hvor lignende bannere fra Bayern Münchens fans fik afbrudt kampen mellem Bayern München og Hoffenheim to gange.

Det er Hoffenheim-ejeren Dietmar Hopp, som er genstand for fansenes vrede.

Fans i mange klubber, fordi de mener, at IT-rigmanden med sine store investeringer i klubben har købt sig et bundesligahold i stedet for udvikle en klub på traditionel vis.

Og den slags er ikke populært i tysk fodbold, hvor en klub som RB Leipzig også er i 'bad standing'.