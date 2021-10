Normalvis består en fodboldøvelse blot af et sæt kegler og nogle instrukser.

Men det var ikke tilfældet for det congolesiske U20-kvindelandshold, der under et træningspas i nabolandet Cameroun også var nødt til at tage højde for forbikørende varevogne og motorcykler.

Det lyder fuldstændig grotesk, og opholdets absurditet stoppede endda ikke der.

Landets eget fodboldforbund havde ikke formået at betale for en træningsbane til mandskabet, hvorfor de måtte træne på gaden. Den manglende finansiering betød også, at der ikke var sørget for betaling til det planlagte hotelophold.

This is unacceptable. pic.twitter.com/x86nhj32H8 — FIFPRO (@FIFPRO) October 14, 2021

Det resulterede i, at landsholdet blev sparket ud på gaden, og i mangel på andre løsninger måtte kvinderne sove under åben himmel og midt på jorden i hovedstaden Yaoundé.

Efter det skandaløse ophold har videoer floreret rundt på nettet, som har vist disse forhold. Afsløringen har skabt stort røre hos den internationale spillerunion FIFPRO og generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann, som i et tweet sender en sviner afsted til FIFA.

»Det får en til at undre sig over, hvor den øremærkede finansiering af kvinders fodbold fra FIFA er blevet af?,« skriver han.

Et andet medlem af FIFPRO, Caroline Jönsson, der sidder i bestyrelsen, er ligeledes forarget over billederne og den manglende støtte fra FIFA og CAF, som er det afrikanske fodboldforbund.

»Utroligt, og jeg tror ikke, FIFA eller CAF ønsker at se det her igen,« skriver hun på Twitter.

Til det svenske medie Aftonbladet forsætter hun yderligere sin kritik.

»Vores forslag har altid været at drive både mænd, kvinder og ungdomsfodbold fremad, gennem minimumstandardkriterier for vilkår. Plan, ophold, mad, rejse og personale og så videre, når man repræsenterer et landshold.«

»Men for at få noget som det her til at virke, er der også nødt til at være nogle, som kan løfte, når det ikke fungerer.«

»Dette vil ikke gå ubemærket hen, og jeg er sikker på, at FIFA ikke ønsker at se lignende hændelser igen!,« skriver hun til mediet.

Turen til Cameroun var for det congolesiske landshold et led i landets forsøg på at kvalificere sig til U20-VM. Verdensmesterskabet for U20-kvinderne bliver afholdt i Costa Rica i 2022. En turnering, som FIFA afholder og er ansvarlig for.