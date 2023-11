Der er intet som VAR-systemet, der kan få fodboldfolk op af sæderne i ren og skær raseri.

Men det kan også tage overhånd.

Det viser en video fra Brasilien, der florerer på sociale medier i øjeblikket.

For søndag mødte Corinthians Gremio på udebane, og det gik hedt for sig. I første halvleg følte Corinthians sig snydt for et straffespark, der blev afvist efter at have været set igennem på VAR.

I pausen havde sportsdirektør Alessandro Nunes sammen med flere andre fra klubben fået nok.

I videoen kan man se, hvordan han stormer forbi en sikkerhedsvagt og forsøger at forcere VAR-rummet på stadion for at komme ind til dommerne i raseri over beslutningen.

Det lykkedes dog for ingen at komme ind i rummet.

Men der var måske heller ikke sket så meget, havde det lykkedes, for rummet på stadion indeholder kun VAR-udstyr.

VAR-dommerne befinder sig under kampen i det brasilianske fodboldforbunds hovedkvarter i Rio de Janeiro - godt 1500 kilometer væk fra stadionet i Gremio.

Dramaet stoppede dog ikke her, for på banen blev der uddelt to røde kort, inden Corinthinas sikrede sig en 1-0-sejr.

Om episoden får konsekvenser for Corinthians, er endnu uvist.