En tidligere Premier League-angriber har meldt sig selv til politiet.

Det sker efter, at han blottede sig foran en kvinde og hendes teenagedatter.

Det skriver Mirror.

44-årige Neil Shipperley har tidligere været angriber i Chelsea, Southampton, Crystal Palace og mange andre store klubber i England.

Shipperley meldte sig selv til politiet med ordene 'jeg har et problem' efter episoden.

Hændelsen skete den 17. september i år, da Shipperley kørte sin 'sædvanlige rute', som det blev oplyst i retten.

Han indrømmer over for domstolen, at han havde stirret på moren og datteren fra sin hvide varevogn, mens han havde haft sin penis ude af bukserne.

I retten erklærede Shipperley sig skyldig i 'forsætligt at vise sine kønsorganer med tanke på, at nogle skulle se dem'.

Neil Shipperley som katajn for Crystal Palace. Foto: MARTIN HAYHOW

Taranjit Rai, der er anklager i sagen, førte retten gennem hændelsen:

»Den dag omkring kl. 17.15 var der to ofre – en mor og en datter, og datteren var 16 år. Den tiltalte kørte i samme tempo som dem, da de gik langs vejen. Han sad i sin hvide Transit-varevogn. Han stoppede sin varevogn uden for en cykelbutik og rullede vinduet ned. De troede, at han ville lade dem gå over vejen.«

»Offeret vendte sig om for at sige tak, og på det tidspunkt kiggede hun ind ad vinduet og så, at han holdt om sin penis og kiggede på hendes ansigt. Den tiltalte fulgte dem op ad vejen og stoppede ved et lyskryds. Denne gang rullede den tiltalte vinduet ned igen og fortsatte med at onanere. Datteren og moren forsøgte at tage den tiltaltes nummerplade. Det var der, at han begyndte at køre mod politistationen,« sagde anklageren.

Efterfølgende har Neil Shipperley sagt undskyld for sin opførsel til ofrene og gjort det klart, at han ikke vidste, at datteren blot var et barn.

I morens erklæring, der blev læst højt i retten af anklageren, stod der blandt andet:

'Det var ulækkert. Jeg var ikke villig til at lade min datter gå igennem det. Hvordan kan han tro, at han har magten til at gøre dette mod kvinder. Jeg og min datter føler os krænket.'

Neil Shipperley modtager sin dom i næste måned.

Den tidligere Premier League-spiller har også spillet seks U21-landskampe for England og scoret tre mål.