Det skriger på nye kontroverser og skandaler.

Ikke desto mindre kan italienske Mario Balotelli være på vej tilbage til England og Premier League, hvis man skal tro på de engelske medier.

Således mener eksempelvis Mirror at vide, at den kontroversielle Nice-angriber kan være på vej til Newcastle United.

Newcastle har blot lavet beskedne 15 mål i 21 Premier League-kampe, hvilket kun er bedre end danskerklubben Huddersfield, der har fået vendt det problem af B.T.s klummeskribent Morten Bruun.

Mario Balotelli - manden med de mange skandale. Find linket til en oversigt over dem nederst i artiklen. Foto: VALERY HACHE Vis mere Mario Balotelli - manden med de mange skandale. Find linket til en oversigt over dem nederst i artiklen. Foto: VALERY HACHE

Klubben har den hyperfarlige dansker Elias Fritjof Sørensen på U23-holdet, som B.T. forleden bad fodbolddanmark holde øje med i 2019. Men det kunne det tyde på, at manager Rafael Benitez alligevel vil købe en angriber - og det kunne så blive til et chok-comeback til Premier League for Mario Balotelli.

I hvert fald kunne det se ud til, at Balotelli får frit leje til at finde en ny arbejdsgiver.

I Nice har Balotelli fået sig en tænkepause af cheftræneren, Patrick Vieira, der spillede sammen med Balotelli i nogle sæsoner i Inter. Pausen skyldes, at Balotelli endnu ikke har sat en underskrift på sin fremtid i hverken Nice eller nogen anden klub.

Ifølge franske Le10Sport skulle storebroderen ved den franske sydkyst, Marseille, også være interesserede i den 28-årige italiener.