Det så ikke godt ud, da Daniel Wass i overtiden af kampen mod Barcelona tog sig til knæet.

Den danske landsholdsspiller, der næsten aldrig er skadet, så ramt ud, men han fik ikke lov til at få ro eller blive tilset af læger, da han trådte ud af banen for at finde ud af, hvad der var galt.

Beslutningen tog Diego Simeone for ham, den karismatiske Atletico Madrid-træner, der beordrede den danske debutant tilbage på banen, da han selv på det tidspunkt havde brugt alle sine fem indskiftninger og desperat havde brug for Daniel Wass i jagten på at få et resultat med hjem fra Barcelona.

Atletico-mandskabet var bagud med 2-4 – som også blev kampens resultat – og så var Diego Simeone ligeglad med, om Daniel Wass var i store smerter.

Han beordrede danskeren tilbage på banen, og Daniel Wass makkede ret og kæmpede det sidste, han kunne i de sidste få minutter, hvor han løb tilbage og også var i boldberøring.

Men at det var en skandale, er der ikke tvivl om. Det var der heller ikke lige efter slutfløjt, hvor med- og modspillere samt stabsmedlemmer, der må tænkes at være læger, ilede hen til Daniel Wass, der så ud til at have meget ondt.

Atlético Madrid har efter kampen meddelt, at Daniel Wass er knæskadet.

»Daniel Wass har fået et vrid i sit højre knæ, og i morgen skal han gennemgå test for at stille en diagnose,« skriver klubben i et tweet.

Diego Simeone har endnu ikke udtalt sig om sin uovervejede handling.