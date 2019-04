Watford-spilleren Troy Deeney lukker ned for sine følgere og fans på socialt medie.

Det sker på baggrund af den hetz, han blev udsat for på det sociale medie Instagram som følge af søndagens FA-kamp mod Wolves.

Her blev den 30-årig angrebsspiller udsat for racistiske udtryk, hvor han blandt blev kaldt 'negro' (neger, red.) og 'abe'.

Det får nu den konsekvens, at Troy Deeney ændrer i sine Instagram-instillinger, hvorfor Troy Deeneys 116.000 følgere nu ikke længere har mulighed for at kommentere Watford-spillerens billeder. Det skriver han selv på Instagram.

»For mig er det (fodbold, red.) ikke et spil, når man bruger racistiske skældord mod min familie eller mig selv,«

»For mig er det (fodbold, red.) ikke et spil, når man bruger racistiske skældord mod min familie eller mig selv,« indleder han og fortsætter:

»Jeg er nødt til at foretage ændringer for at forhindre unge i at se kommentarerne, så de ikke får den opfattelse, at det er acceptabelt.«

Det er ikke første gang, at en Premier League-spillet udsættes for racisme. Blandt andet har både Danny Rose, Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi og sågar har danske Philip Billing også været udsat for racisme under og efter fodboldkampe.

Troy Deeney var en af Watfords helte i søndagens kamp. Han scorede på straffespark fire minutter inde i tillægstiden og udlignede til 2-2. Dermed røg kampen i forlænget spilletid, som Watford endte med at vinde, efter Gerard Deulofeu gjorde det til 3-2.