Hun var et stort talent og var spået en lys fremtid i fodboldverdenen.

Men det ændrede sig på et splitsekund for 23-årige Madeleine Wright, der på blot én aften smed det hele på gulvet.

Tiden skal skrues tilbage til 2019, hvor hun var på kontrakt med Charlton. Men pludselig begyndte der at florere billeder af hende af den dårlige slags.

Billeder fra en fest, hvor hun inhalerede fra en ballon og sad med champagne i hånden, mens hun sad bag rettet i en Range Rover. Hurtigt havnede Madeleine Wright på adskillige forsider, og Charlton fyrede hende på grund af skandalen.

»Jeg følte mig skyldig, flov og jeg var skuffet over at have vist mig selv frem på den måde,« siger Madeleine Wright i et interview med The Sun.

Hun kunne kort tid efter se, hvordan hendes popularitet steg på de sociale medier, og hun har siden valgt en helt anden karriere.

Da hun spillede i Charlton, havde hun 'kun' 20.000 følgere, men det tal er siden eksploderet – blandt andet på grund af skandalesagen.

I dag følger 285.000 med på hendes Instagram, hun har samarbejder med forskellige firmaer, og hun har siden brugt sin popularitet på OnlyFans, hvilket har resulteret i en formue allerede.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Maddie (@madelene_wright)

Her deler hun letpåklædte billeder, fortæller hun og understreger, at hun havde sin tvivl om, hvorvidt hun egentlig skulle gøre det med den historik, hun havde.

»Jeg ville egentlig ikke sættes i forbindelse med det. Men når jeg opvejede for og imod – og efter at have gjort det i et år – var det den rigtige beslutning. Men det er stadig en bekymring, for jeg vil ikke have, folk skal dømme mig,« fortæller hun.

Rent økonomisk har det også givet gevinst for Madeleine Wright. Hun fortæller, at hun i løbet af det første år har tjent over en halv million pund svarende til over fire millioner danske kroner.

»Jeg vil ikke lyve. Det har ændret mit liv totalt,« siger Wright, der i fremtiden ønsker at starte sin egen virksomhed og bevise, at det er muligt at starte forfra efter en stor nedtur.