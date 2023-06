En mulig skandale er under opsejling en uge før Champions League-finalen.

Den højtrespekterede dommer Szymon Marciniak, som skal dømme braget mellem Manchester City og Inter, er under anklage for at have højreekstremistiske forbindelser.

Nu risikerer den polske dommer, som også dømte VM-finalen mellem Argentina og Frankrig, at misse finalen, som spilles lørdag den 10. juni. Det skriver la Repubblica.

42-årige Marciniak har ifølge avisen deltaget og holdt tale ved en begivenhed organiseret af den kontroversielle og stærkt kritiserede polske politiker Slawomir Mentzen, som befinder sig på den yderste højrefløj.

Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

‘Vi står sammen imod jøder, homoseksuelle, abort, skatter og EU,' er et af Mentzens slogans, skriver The Guardian.

Nu er UEFA gået ind i sagen, og fodboldforbundet overvejer, ifølge la Repubblica, om Marcinaik skal miste den store ære, det er for en dommer at dømme årets største klubkamp.

»UEFA og fodboldsamfundet afskyer de ‘værdier’, som fremmes af denne gruppe, og tager anklagerne meget alvorligt,« lyder det fra UEFA.

Szymon Marciniak, som også dømte Manchester Citys 4-0-semifinalesejr over Real Madrid, har været FIFA-dommer siden 2011. Han VM-debuterede ved VM i Rusland for fem år siden.