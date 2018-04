Svensk fodbold kan søndag være blevet ramt af en stor skandale. Mistanken går på, at en kvinde er blevet voldtaget i Tele 2 Arena i forbindelse med fodboldkampen mellem Hammarby og Sirius.

Politiet bekræfter på sin hjemmeside, at der er en sag.

»Vi har fået en anmeldelse om en voldtægt. Det er rapporteret, at den mistænkte voldtægt har fundet sted på et toilet i arenaen. Kvinden er nu på hospitalet. Gerningsmanden er ukendt,« skriver politiet på sin hjemmeside, mens Anna Westberg fra politiet i Stockholm over for expressen.se afviser at kende mere til en eventuel gerningsmand.

»Nej. Lige nu er det ganske uklart, hvad omstændighederne bag det her er. Jeg ved bare, at der er kommet en anmeldelse om en voldtægt i forbindelse med kampen,« siger hun til Expressen.

Politiet var travlt beskæftiget efter kampen og har fået flere anmeldelser.

De går på hærværk, ildspåsættelse på tribunerne, fyrværkeri og overtrædelse af den offentlige orden.

Seks personer blev desuden tilbageholdt, fordi de var for berusede, oplyser politiet.

Kampen, der var årets første i den nye sæson af Allsvenskan for de to hold, blev spillet til ende og sluttede 3-1 til hjemmeholdet fra Hammarby.