Da norske Omar Elabdellaoui i landskampspausen vågner op, har han svært ved at forstå, hvad der foregår.

Han har fået besked om, at han er blevet testet positiv for coronavirus gennem medierne.

Det norske medie VG var således blevet tippet om Elabdellaouis positive test torsdag aften – syv timer før spilleren og det norske forbund selv så får beskeden fredag morgen. Det skriver TV 2 Norge.

»Jeg vågnede fredag morgen på landsholdssamlingen til en besked om, at et medie vidste, at jeg var smittet med corona. Hverken jeg eller forbundet vidste resultatet på det tidspunkt, og det var ubehageligt at vågne op til sådan en besked,« siger den norske forsvarsspiller.

Lækagen til pressen har nu betydet, at det norske fodboldforbund har valgt at anmelde sagen til politiet, der nu skal undersøge, hvordan det kunne ske.

Og det er noget, der glæder Omar Elabdellaoui.

»Jeg er glad for, at NFF anmelder sagen. At lække information om,at jeg er corona-smittet til medierne, før jeg selv ved noget som helst, gør mig sur,« han.

Det norske landshold har brugt et laboratorium til at foretage testene, mens der er brug at andet til at analysere dem.

Sammen med de lokale og nationale sundhedsmyndigheder er det dem, der har haft adgang til resultaterne, men alle parter afviser, at de skulle stå bag lækket.