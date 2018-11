Returkampen i Copa Libertadores mellem River Plate og Boca Juniors er blevet udskudt flere gange.

Derfor har den italienske by Genova tilbudt at huse de to argentinske ærkerivaler.

De to italienske Serie A-klubber Genoa og Sampdoria, der søndag aften spillede 1-1 mod hinanden, byder de argentinske klubber velkommen.

Oprindeligt skulle den anden finalekamp være spillet i lørdags på Monumental, River Plates hjemmebane.

Antonio Vespucio Liberti Stadium i Buenos Aires er River Plates hjemmebane - også bare kaldet Monumental - og dette stadion skal efter planen huse finalen i Copa Libertadores. Men en italiensk by har også tilbudt sig som vært. Martin Acosta/Reuters Vis mere Antonio Vespucio Liberti Stadium i Buenos Aires er River Plates hjemmebane - også bare kaldet Monumental - og dette stadion skal efter planen huse finalen i Copa Libertadores. Men en italiensk by har også tilbudt sig som vært. Martin Acosta/Reuters

River Plate spillede 2-2 i den første kamp ude mod Boca Juniors, og derfor var der stor spænding inden kamp to.

Boca Juniors' spillerbus blev angrebet af River Plate-fans nær stadion lørdag, og flere spillere pådrog sig skader fra smadrede vinduer og fik tåregas i øjnene.

Kampen blev derfor udskudt til søndag, men her blev den heller ikke afviklet.

Kampen blev udskudt på ubestemt tid, da Boca Juniors stadig havde flere spillere med skader og krævede, at River Plate blev straffet hårdt.

Fans ventede forgæves på returopgøret i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors. Foto: ALEJANDRO PAGNI Vis mere Fans ventede forgæves på returopgøret i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors. Foto: ALEJANDRO PAGNI

De to præsidenter i de argentinske klubber har fået tilsendt et brev fra Stefano Anzalone, der er viceborgmester i Genova. Heri er følgende invitation:

- Vores by, som historisk set kulturelt og sportsligt er tæt på Buenos Aires, føler en dyb rodfæstet forbindelse til jeres to glorværdige klubber, der blev grundlagt af vores landsmænd, der emigrerede fra Italien til Argentina i starten af 1900-tallet og i dag er forbundet med vores klubber Genoa og Sampdoria.

Kampen skulle i givet fald spilles på Marassi, som er byens stadion, der også er kendt som Stadio Luigi Ferraris.

Genova blev i august ramt af en tragisk ulykke, da en bro kollapsede og kostede 43 mennesker livet.

Boca Juniors-fans. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere Boca Juniors-fans. Foto: IVAN ALVARADO

- De smertefulde begivenheder, der ramte os for nylig har vækket en følelse af at ville genopleve vores rødder.

- Vores by vil være beæret over at være vært for denne vigtige prestigefyldte finale og argentinske derbykamp, skriver Anzalone.

Tirsdag vil der efter planen blive afholdt et møde mellem klubbernes præsidenter og Alejandro Dominguez, chefen i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol)

Parterne skal her forsøge at finde frem til en ny dato, hvor finalen skal spilles.

/ritzau/