Det gik vildt for sig, da det spanske landshold tirsdag efter endt landskamp vendte retur til spillerhotellet i Stockholm.

Kampen på Friends Arena i den svenske hovedstad endte 1-1, og det ville nogle af spillerne angiveligt fejre med selskab af flere kvinder på hotelværelserne.

Hotelpersonalet havde imidlertid en anden holdning, så da en ven af de spanske spillere ankom til hotellet med kvinderne, opstod der tumult og slagsmål.

Det skriver expressen.se.

Rodrigo reddede æren for Spanien med et mål i sidste minut. Foto: ANDERS WIKLUND Vis mere Rodrigo reddede æren for Spanien med et mål i sidste minut. Foto: ANDERS WIKLUND

Den 39-årige mand er nu mistænkt for overfald og vold mod en embedsmand.

Spanien var tæt på at tabe kampen til Sverige, og det var kun takket være et mål i sidste minut, at favoritterne hev et point med hjem.

Det var altså nok til, at nogle af spillerne mente, det var på sin plads med en after-party. Den gik dog ikke denne gang.

Ikke desto mindre er Spanien stort set klar til EM, da landsholdet har seks point ned til Rumænien på tredjepladsen i kvalifikationen og med to kampe tilbage.