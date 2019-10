Torsdagens Europa League-kamp mellem luxembourgske Dudelange og aserbadjanske Qarabag FK udviklede sig skandaløst.

Ved stillingen 2-0 til gæsterne fra Aserbajdsjan blev kampen efter en halv times spil afbrudt, da en drone med et armensk flag pludselig svævede rundt et par meter over grønsværen.

Det tændte udeholdet af i sådan en grad, at Qarabag-spillerne i flere minutter forsøgte at ramme dronen med kampbolden.

Aserbajdsjan og Armenien har nemlig historisk set et svært forhold med masser af konflikter.

Crazy scenes in Dudelange-Qarabağ game as a drone carrying Armenian flag flies over center circle. Outraged Qarabag players from Azerbaijan pick up the ball and try to knock the drone out of the sky. #UEL game has now been suspended. pic.twitter.com/j7fSWNj9Nc — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) October 3, 2019

Kampens skotske dommer, John Beaton, afbrød efterfølgende kampen og sendte de to hold i omklædningsrummet.

Endnu vides det ikke, hvornår - eller om - kampen genoptages.

Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS Vis mere Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS